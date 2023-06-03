 ضبط 10 مركبات توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملة مرورية بطنطا - بوابة الشروق
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ضبط 10 مركبات توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملة مرورية بطنطا

علاء شبل:
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 1:21 م
نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة، بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 10 مركبات توكتوك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

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