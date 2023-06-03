 باسل عادل: «كتلة الحوار» تقف في منطقة دافئة.. ولن نمارس التهليل - بوابة الشروق
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باسل عادل: «كتلة الحوار» تقف في منطقة دافئة.. ولن نمارس التهليل

أحمد علاء
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 11:16 ص

قال السياسي والبرلماني السابق باسل عادل، إنّ كتلة الحوار (التي تم تشكيلها من شخصيات حاضرة بالحوار الوطني) تقدم حلولا وبدائل لمختلف القضايا والتحديات، مؤكدا أنّها تقف في منطقة دافئة، بعيدا عن تسجيل المواقف كمعارضة وعن التهليل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، عُرضت اليوم السبت، أن الاعتراضات التي يتم تسجيلها تخص القضايا وليس الأشخاص، موضحا أن الكتلة تبعد عن منطقة المعارضة وتسجيل المواقف وتبعد كذلك عن التهليل.

وذكر أنّ الكتلة تشيد بأي عمل يبدو جيدا، كما ستنوه في الوقت نفسه، عن الأمور التي قد تبدي اعتراضات بشأنها، وتقدم حلولا بديلة.

ولفت إلى وقوف الكتلة في منطقة دافئة، تبحث عن مصلحة الوطن، وهو ما تتوافق عليه كل القامات التي تضمها الكتلة، كما أنّ القرارات الصادرة عنها تخرج بالتصويت وبشكل جماعي.

وأكّد أن الكتلة لديها الكثير من الرؤى المتماسكة إزاء معظم القضايا التي يناقشها الحوار الوطني.

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