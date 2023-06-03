رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات الإنتاجية في كلية العلوم الزراعية

تفقد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في شمال سيناء، المزارع التابعة لكلية العلوم الزراعة البيئية.



وتابع أحواض الأسماك البحثية والتي تحتوي على السمك البوري والبلطي النيلي.



وأكد رئيس جامعة العريش، أن مزارع الدواجن والأرانب والسمان والأسماك التابعة لكليتي العلوم الزراعة البيئية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، تُعد من أهم قطاعات الجامعة المميزة فهي الأكبر في حجمها وإمكانياتها على مستوى الجامعات المصرية؛ لما تضمه من وحدات إنتاجية لتربية، وإنتاج مختلف أنواع الطيور الداجنة وزراعة الخضر والفاكهة والنباتات والأسماك، وفق أحدث النظم العلمية الحديثة، إلى جانب خدماتها البحثية والعلمية والمجتمعية.



وتابع رئيس الجامعة، أن الفترة الزمنية لاستزراع السمك الزريعة في الأحواض تتراوح من 5 إلى 6 أشهر، حتى تصل السمكة للوزن المناسب للصيد والذي يتراوح وزنه من 250 إلى 300 جرام السمكة الواحدة.



وأشار إلى أنه جار العمل على مضاعفة إنتاج الأحواض، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد مشروعًا إنتاجيًا ناجحًا ومتميزًا من مشروعات الجامعة الخدمية والمسخرة لصالح العاملين وأهل سيناء في المجتمع المحيط بالجامعة.