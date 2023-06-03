الليلة الأخيرة لميسي وراموس في باريس

يخوض ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات والنجم الإسباني سيرجيو راموس أخر مبارياتهما بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت، وذلك بعد الإعلان عن رحيلهما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويواجه باريس سان جيرمان، المُتوج رسميًا بلقب الدوري الفرنسي في العاشرة مساء اليوم فريق كليمونت على ملعب بارك دو برانس، في الجولة الأخيرة من منافسات المسابقة المحلية.

وقال كريستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تشرفت بتدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم -ميسي-. وستكون هذه آخر مباراة له في ملعب حديقة الأمراء. وأتمنى أن يتلقى الترحيب الحار".

وعلى الرغم من محاولات إدارة نادي باريس سان جيرمان لتصحيح تصريحات جالتييه، حيث أفادت بأنها فُهمت بشكل خاطئ، وأن القصد منها هو أن ميسي يخوض أخر مبارياته هذا الموسم فقط، وليس مباراته الأخيرة مع الفريق، إلا أنه بات من المؤكد وفقًا للعديد من التقارير الصحفية الخارجية رحيل المُتوج بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في قطر عن الدوري الفرنسي بنهاية عقده في 30 يونيو الجاري.

وكانت عدة أزمات قد نشبت في الفترة الأخيرة بين ميسي وإدارة باريس سان جيرمان وكذلك جماهير الفريق، خصوصًا بعد رحلته الترويجية إلى السعودية دون إذن النادي، مما أسفر عن تغريمه وإيقافه، وهو الأمر الذي تسبب في تعثر مفاوضات تجديد عقده لموسم آخر.

وسجل ميسي 21 هدفًا وصنع 20 آخرين في جميع المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم، و30 هدفًا في 70 مباراة منذ التحاقه بالنادي قبل موسمين، بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وتفيد التقارير الصحفية المختلفة أنه يوجد 3 خيارات متاحة أمام ميسي البالغ من العمر 35 عامًا بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، أولها هو العودة لصفوف برشلونة الإسباني، أو الانتقال للهلال السعودي، أو التوجه لقارة أمريكا، والانضمام لصفوف فريق إنتر ميامي.

كما أعلن سيرجيو راموس، الحاصل على دوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم مع إسبانيا رحيله بشكل نهائي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا عقب مباراة الليلة.

وكتب راموس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة: "غدًا سيكون يومًا خاصًا، وغدا سأودع مرحلة أخرى من حياتي. لا أعرف عدد الأماكن التي يمكنك أن تشعر بها في منزلك، لكن بلا شك باريس سان جيرمان ومعجبيها وباريس كانت من بين هذه الأماكن بالنسبة لي".

وكان سيرجيو راموس قد انضم لباريس سان جيرمان الموسم قبل الماضي، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وخاض مع الفريق الفرنسي 57 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف.