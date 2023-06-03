محمد سامي عن تقديم جزء ثان من «جعفر العمدة»: متفائلون بخبر سار قريبا

أعلن المخرج محمد سامي، اعتزامه الاستجابة لطلبات الجمهور بشأن تقديم الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة» قائلا إنه تتم دراسة كل أبعاد المسلسل وتطور الشخصيات، مبديا تفائله بخبر سار في الفترة المقبلة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «ليالي TeN» مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر شاشة «TeN»، عُرضت مساء الجمعة، إنه لا يمانع كتابة سيناريوهات دراما أو أعمال سينمائية للغير، مضيفا: «لا أمانع، لكني أجد نفسي دائمًا في أزمة بسبب الوقت، أنا أتمنى أقدم اسكربت لكل زملائي، وأنا جاهز أقدم الورق لكل من يطلبه؛ لكن يتوفر عنصر الوقت».

وتحدث عن أزمة نقص المحتوى الهادف، قائلا: «الإسكربت محتاج تركيز من المؤلف في كتابة الشخصيات، ويتطلب أيضًا تركيز من المنتج.. الأمر يتوقف على إنتاج موضوع دون أن يقرأ حلقاته كاملة، لو قلنا إنتاج وخلاص ممكن تقدم عملين جيدين والباقي دون المستوى؛ بسبب عدم النظام، ومصر تملك الكثير من المؤلفين المبدعين.

ورد الفضل في نجاح مسلسله الأخير «جعفر العمدة»؛ إلى الله - سبحانه وتعالى، ثم الاجتهاد في العمل، مؤكدا أنّ هناك عوامل ساعدته لتحقيق النجاح وهي التفاعني والتركيز في عمله وعدم الالتفات إلى الآخرين.