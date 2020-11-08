قال الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن الدولة تسير في إطار التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات المقدمة من السياحة والآثار؛ قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «وطن رقمي» على شاشة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أنه من الانتهاء من المرحلة الأولى التي شهدت رقمنة أهم وأكثر 37 موقعا أثريًا، من إجمالي 124 موقعًا مُسجلًا بالمجلس الأعلى للآثار.

وأشار إلى اقتصار السداد بشأن شراء التذاكر وتلقي الخدمات؛ على الكروت البنكية، وذلك في إطار التحول الكامل نحو الدفع غير النقدي في المواقع وإلغاء المدفوعات النقدية خلال المرحلة الثانية.

ولفت إلى استخدام وزارة السياحة؛ وحدات تغذية لمنع انقطاع الكهرباء عن الأجهزة الرقمية؛ بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة والنظام، فضلا عن توفير أجهزة بديلة حال حدوث أعطال.

وأشار إلى وقف وزارة السياحة التعامل عن طريق السداد النقدي بالمواقع الأثرية بأسوان، معقبا: «لا يستطيع السائح أو المواطن؛ شراء التذكرة دون كارت بنكي أو كارت ميزة، تم تحويل أسوان بشكل كامل إلى سداد غير نقدي».

ونوه كذلك إلى وقف التعامل بطرق السداد النقدي مطلع يونيو الجاري في منطقة الأهرامات، بهدف التحول الكامل إلى سداد غير نقدي، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى التي شهدت تشغيل 7 منافذ بمدخل الهرم اتجاه مدخل مينا هاوس بالكروت البنكية، فيما كان على الجانب الآخر تجري التعاملات اتجاه مدخل أبو الهول؛ بالسداد النقدي الكاش.

وتابع: «الأحد المقبل سيشهد التحول نحو السداد النقدي بشكل كامل في المتحف المصري بالتحرير، ثم في اليوم التالي القلعة، ومن بعدها منطقة آثار سقارة».