قال طارق يحيى مدرب الزمالك السابق، إنه اتصدم من مستوى سامسون أكينولا لاعب الزمالك، بعد التعاقد معه، مشيرا إلى إنه لم يأت ويظهر بمستواه مع الفريق حتى الآن.

وأوضح طارق يحيى عبر برنامج الكلاسيكو على شاشة dmc، إنه حينما شاهد مقاطع فيديو لسامسون قبل ضمه كان متوقعا إن الزمالك تعاقد مع كريستيانو، مشيرا إلى إن اللاعب بعيد تماما عن المستويات التي ظهر بها مع الفرق السابقة التي لعب لها.

وقال طارق يحيى مازحا إنه يتمنى تدريب جوارديولا للزمالك في الفترة القادمة.

وأكد طارق يحيى إنه يتمنى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، قائلا:" مفيش مصري لا يتمنى تتويج الأهلي بالبطولة".