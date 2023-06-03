نتنياهو عن حادث إطلاق النار: التحقيق لا يزال مستمرا بالتعاون مع الجيش المصري

- رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحادث قرب حدود مصر استثنائي



وجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، رسالة لوزراء حكومته بشأن حادثة مقتل 3 جنود إسرائيليين، مؤكدًا أن ما جرى مجرد حادثة استثنائية.



وبين نتنياهو في رسالته، أن هذه الحالة لا تمثل التعاون الأمني والعمل المشترك لإسرائيل ومصر في حفظ الأمن على الحدود، بحسب ما ذكرت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية.



وأشار إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا في الحادثة بالتعاون مع الجيش المصري، بحسب شبكة "راية" الفلسطينية.



وذكر مسئول إسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية، أن هذه الحادثة لن تؤثر على التعاون المشترك.



وكان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، قال إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية طارد، فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023، عناصر تهريب المخدرات.



وأوضح المتحدث العسكري، عبر بيان له، أنه خلال المطاردة اخترق فرد الأمن، حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى خلال تبادل إطلاق النيران.



وأكد أنه جارى اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وتقدم بخالص التعازى لأسر المتوفيين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.