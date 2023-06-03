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مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: التفرغ للعمل النيابي التزام دستوري


نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 8:28 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 8:28 م

قال النائب محمد شوقي، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، إنَّ جلسات الغد للحوار الوطني ستتناول مسألة التفرغ للأعمال النيابية، موضحًا أنها قضية موضوعة على جدول أعمال الاجتماعات.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دارين مصطفى، اليوم السبت، أنَّ قضية التفرغ للعمل النيابي تعد التزامًا دستوريًا وقانونيًا في الأساس.

وأوضح أنَّه لا توجد آلية مقترحة لتفرغ النواب للمناصب النيابية حتى الآن، قائلاً: «مسألة التفرغ التزام قانوني ودستوري يستهدف من النائب أن يتفرغ لـ ممارسة أعماله النيابية وأعباء العضوية والتزاماتها».

وتابع المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية: «الممارسة للعمل النيابي تقر أن المسألة ليست على إطلاق ولا يعني التفرغ بأن جميع النواب هم متفرغون بهذا المعنى في الأوقات كافة».

وتستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتعقد غدًا الأحد، جلستان لتعزيز العمل الأهلي، وجلسة حول قانون حرية تداول المعلومات، وأخرى بشأن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، بالمحور السياسي.

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