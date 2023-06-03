السجن 3 سنوات لمتهمين بترويج الميثامفيتامين المخدر في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الميثامفيتامين بمنطقة بولاق الدكرور.



وكشفت التحقيقات، في القضية رقم 1777لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م . خ"، 23 سنة، مساعد كهربائي، و"م. ي"، 24 سنة، سائق، في يوم 26 يناير الماضي، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرورمحافظة الجيزة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وشهد مجري التحريات، أنه حال مروره بدائرة القسم للقيام بأعمال الكمين الأمني؛ لضبط الخارجين عن القانون أبصر المتهمين يستقلان سيارة، وباستيقافهما بدى الأول زاعما رغبته في شراء جوهر الميثامفيتامين المخدر، وبإلحاح الأخير على رؤية المقابل العادي أخرج له مبلغا ماليا من حافظته الشخصية، فسلمه الآخر 3 أكياس بلاستيكية شفافة صغيرة الحجم ، كما عثر على 17 كيسا بلاستيكيا شفافا آخريين جميعهم لذات المخدر.



وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيكي آخر كبير الحجم به 30 كيسا بلاستيكيا بهم مخدرات.



وبتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد قائدها الثاني على كيس بلاستيكي أسود اللون به 85 كيسا بلاستيكيا شفافا بهم المخدر.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أكدا قصدهما بحيازة وإحراز المخدر المضبوط بقصد الاتجار والسيارة؛ لاستخدامها كوسيلة انتقال، لتسهيل الترويج لنشاطهما الإجرامي.