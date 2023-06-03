شمال سيناء: رفع درجة الاستعداد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

قرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بأجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة، وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة؛ لمواجهة الظروف الجوية وارتفاع درجات الحرارة، موجها باستعداد المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ؛ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الصحية والحضرية؛ تحسبًا لأي إصابات بضربات شمس أو أي أعراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وطالب "شوشة"، المواطنين بعدم المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية؛ لمنع التعرض المباشر للشمس، وأخذ الحيطة لمن يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكري بعدم التعرض للشمس لأنهم أكثر عرضة لضربة الشمس.

وأشار إلى إعلان رفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، موجهًا بالمرور الدوري علي محولات الكهرباء، منعًا لحدوث أي طوارئ قد تؤدي إلى قطع التيار الكهربي، ورفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى انتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومي دون تغيير.

ومن جانبه، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، متابعة غرفة عمليات المحافظة الطقس، بالتنسيق مع غرف العمليات في مجالس المدن والمديريات المعنية، مشيرًا إلى عدم تلقي الغرفة أية إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

وشهدت محافظة شمال سيناء، ارتفاعا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث ساد طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار أثر على مناحي الحياة.