قالت الفنانة مي كساب، إنّ شخصية ثريا التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة لا يمكن أي من الفنانات الأخريات تقديمه، باعتبارها الوحيدة التي تناسب الدور.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «ليالي TeN» عبر شاشة «TeN»، عُرضت مساء الجمعة، أنّ دورها في المسلسل يحمل الكثير من المشاعر المتضاربة، واصفة هذا الدور بأنه كان ثريًّا للغاية، وترى نفسها محظوظة بتقديمه.

وأشارت إلى أنّ مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحا ساحقا، مؤكدة أنها لم تفاجَئ بهذا النجاح الكبير الذي اعتادت تحقيقه في الكثير من أعمالها الفنية السابقة.

ولفتت إلى أنها تشعر بالاعتزاز تجاه كل الأعمال الفنية التي قدمتها في مسيرتها الفنية، مؤكدا أن جماهيرية جعفر العمدة بلغت من المحيط إلى الخليج.

وأوضحت أنّ الحالة التي صنعها جعفر العمدة، رصدت مثيلاتها في العديد من الدول العربية بينها دولة الإمارات التي عادت منها قبيل أيام، وشعرت بتلك الحالة عن قرب.

وأكّدت أنها دائما ما تحلم بتقديم دور فني مختلف عما سبق لها تقديمه، لا سيما الدور الذي يُخرِج منها طاقة تمثيلية جديدة.

وأوضحت أنها تلقت الكثير من العروض لأعمال درامية في رمضان المقبل، لكنّها أكّدت أن الأولوية ستكون لمسلسل جعفر العمدة إذا تم الاستقرار على تقديم جزء ثان منه.