أردوغان: سأكون رئيسا لكل الأتراك ولن أمارس سياسة التفرقة ضد شعبي

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر إلى جميع المواطنين الأتراك لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المواطنين الأتراك في الولايات المنكوبة بزلزال فبراير، تحدوا العديد من العقبات من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وأعرب خلال كلمة، ضمن مراسم تنصيبه رئيسًا للجمهورية التركية، مساء السبت، عن تقديره للرؤساء والقادة الذين وقفوا إلى جواره، قائلًا: «لا ننسى وقوفهم إلى جانبنا من القارة الإفريقية إلى آسيا، وكل الدول التي تنادي باسم الجمهورية التركية».

وتعهد ببذل قصارى جهده ليكون جديرًا بثقة شعبه، سائلًا الله النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة، وأن يكون محل ثقة لكل من انتخبه.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مثلت نقطة انعطاف بالنسبة للجمهورية التركية، مشيدًا بنسبة مشاركة المواطنين في الجولة الأولى بأكثر من 87%، والثانية برقم قياسي آخر قارب 85%.

وأضاف: «كل أطياف الشعب ذهبوا بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع، وحصلت على نسبة 52.18% لأفوز بمنصب الرئاسة والثقة والشرف الذي منحني إياها شعبي».

وأكد أنه سيتابع سياسات الإنجازات والنجاحات والقفزات، معقبًا: «سأحتضن كل أطياف الشعب بغض النظر عن الانتماءات السياسية، لن ولم أمارس أي تمييز كما كنت سابقًا، لم أمارس سياسة التفرقة والعنصرية ضد شعبي، بل سياسة الإنجازات لكل أطياف شعبي العنوان الأبرز لسياستنا».

وأدى أردوغان، اليمين رئيسا لتركيا، اليوم السبت، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، من أجل مراسم أداء أردوغان القسم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.