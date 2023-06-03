غياب مقلق في صفوف إنتر قبل نهائي الأبطال

يعاني أحد لاعبي إنتر ميلان لإصابة طارئة ستبعده عن خوض المباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي، أمام تورينو.

ويحل إنتر ضيفا على تورينو مساء اليوم السبت، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الجولة 38.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، تأكد غياب الظهير الأيسر لفريق إنتر فيديريكو ديماركو عن لقاء تورينو، بسبب إجهاد في العضلات.

وأضاف أن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر، قرر استبعاد ديماركو من قائمة المباراة، ولن يجلس حتى على مقاعد البدلاء، من أجل التعافي من تلك الإصابة الطفيفة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون ديماركو جاهزا لمباراة السبت المقبل (10 يونيو) أمام مانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد ديماركو أحد نجوم نيراتزوري بالموسم الحالي، حيث شارك في 49 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 6 أهداف، مع 10 تمريرات حاسمة.