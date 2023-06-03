 سلاح الجو الهندي ينشر مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين جراء حادث تصادم القطارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلاح الجو الهندي ينشر مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين جراء حادث تصادم القطارات

أ ش أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 11:09 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 11:09 ص

نشر سلاح الجو الهندي اليوم السبت مروحيات من طراز "مي-17" من أجل إجلاء القتلى والمصابين جراء حادث تصادم 3 قطارات في ولاية "أوديشا" الهندية؛ وذلك حسبما أفادت القيادة الشرقية للجيش الهندي.

وأوضحت القيادة الشرقية للجيش - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية - أن سلاح الجو الهندي ينسق جهود الإنقاذ مع الإدارة المدنية والسكك الحديدية الهندية.

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة الوضع المتعلق بالحادث الذي أسفر حتى الآن عن مصرع وإصابة المئات.

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