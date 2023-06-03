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الخميس المقبل.. السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

د ب أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 10:34 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 10:34 ص

تستضيف المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، "الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية"، الذي يضم 85 دولة ومنظمة شريكة تنتمي لعدد من دول العالم، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وقال مصدر سعودي مطلع، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الاجتماع سيعقد في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن بلاده أعلنت في السابع من ديسمبر الماضي، خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" بمدينة لاهاي، استضافتها للاجتماع الوزاري للتحالف لعام 2023.

وينتظر أن يبحث الاجتماع مسار التعاون بين دول التحالف والتنسيق الدولي في مكافحة الدولة "داعش"، وبخاصة في القارة الإفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، ومنع تمدده وانتشاره حول العالم ومواصلة التنسيق المستمر للقضاء عليه تماما.

وتوقع المصدر السعودي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تعلن "بعض الدول تقديم مساعدات مادية بملايين الدولارات لدول يحددها المجتمعون لمواجهة التهديدات الإرهابية".

ومن أبرز المشاركين في الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومصر، والعراق، والمغرب، أو ممثليهم.

كما يشارك في الاجتماع عدة منظمات بينها الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الانتربول"، وحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ومجموعة دول الساحل والصحراء الإفريقية.

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