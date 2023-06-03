توجيهات عاجلة من محافظ مطروح لاستقبال المصطافين

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الجهات المعنية بالإسراع في إنهاء أعمال صيانة ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح؛ استعدادا لاستقبال المصطافين وزائري المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مساء الجمعة، بعدد من مديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

وقال بيان صادر عن المحافظة، إن اللقاء ناقش عددا من الموضوعات والقضايا ومنها، التوجيه لمديرية الطرق وجهاز مشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة التخطيط، بالإسراع في إعادة الشيء لأصله بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح.

وصدرت توجيهات من المحافظة، لوكيل وزارة الصحة ومديرة التأمين الصحي بالتنسيق بشأن التعاقد مع استشاري أمراض الدم خلال زياراتهم الشهرية للكشف على الحالات بالتأمين الصحى، وكذلك بمستشفى مطروح العام، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى الغير خاضعين للتأمين الصحى،

وكلف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، بعرض موقف إنشاء مدرسة بسيدى شبيب بالضبعة، فيما وجه مديرية الإسكان، بتحديد التوقيت لوضع حجر أساس إنشاء العمارات السكنية بالسلوم، بدلا من التي تمت إزالتها لمواجهتها خطر الانهيار.

ودعا المحافظ، للتنسيق مع مديرية الصحة لافتتاح الوحدات الصحية بمناطق أبو ميلاد والظافر.