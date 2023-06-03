أردوغان يتعهد بتعزيز اليد الدبلوماسية لتركيا في العالم وتحسين الوضع الداخلي

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تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعزيز اليد الدبلوماسية التركية في جميع أنحاء العالم، بينما وعد في الداخل بدستور جديد وشامل وتحسين الاقتصاد، خلال خطاب تنصيبه اليوم السبت.

وقال أردوغان في حفل في قصره الرئاسي بأنقرة ، حضره ممثلون من حوالي 80 دولة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "نعد بالعمل بكل قوتنا لحماية مجد الجمهورية التركية، وتعزيز سمعتها في العالم".

وتولى أردوغان الذي فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو فترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات.

وأعيد انتخابه، بعد 20 عاما في السلطة، وسط أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة منذ عقدين، والتحديات الإقليمية والزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير.

وقال أردوغان: "أصبحت العملية الانتخابية وراءنا الآن. لقد دخلت تركيا مسارا جديدا. لقد بدأ قرن تركيا"، مكررا شعار حملته الانتخابية.

ووصف إعادة انتخابه بأنها "واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ السياسة التركية".

كما حث أردوغان المعارضة التركية على احترام إرادة الأمة.

وفي وقت سابق يوم السبت، وعلى الرغم من اللوائح، رفض نواب المعارضة الوقوف بينما أدى أردوغان اليمين البرلمانية، التي شددت على الالتزام بالقيم الجمهورية العلمانية والحقوق وسيادة القانون.

وانتقدت المعارضة الرئيس - 69 عاما، بسبب ما وصفته بميوله "الاستبدادية وحملته الانتخابية غير النزيهة".

ورفض أردوغان مثل هذه الانتقادات ووصفها بأنها "افتراء" خلال خطاب تنصيبه.

ومن المقرر أن يجري ستولتنبرج محادثات منفصلة مع أردوغان، حسبما قال حلف شمال الأطلسي في وقت سابق.

وتأتي زيارته في الوقت الذي يزيد فيه حلف شمال الأطلسي الضغط على تركيا العضو لإنهاء معارضتها لانضمام السويد إلى الحلف.