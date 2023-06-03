أردوغان: سنبذل قصارى جهدنا ليسود السلام في المنطقة والعالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يضع نصب أعينه أهدافًا جديدة لتحقيقها بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، لافتًا إلى حرصه على التعلم من أخطاء الماضي.

وأضاف خلال كلمة، ضمن مراسم تنصيبه رئيسًا للجمهورية التركية، مساء السبت، أنه سيعمل من أجل تنمية الدولة على أسس اقتصادية؛ تؤدي إلى زيادة فرص العمل والصادرات.

وأشار إلى بذله قصارى جهده ليكون السلام سائدا في كل أنحاء العالم، معقبًا: «سنبذل قصارى جهدنا لإعلاء السلام في المنطقة والعالم، وأعد الحلفاء بتركيا قوية جديدة».

وأكد أنه سيعمل على مد جسور الأخوة بين أطياف الشعب التركي، مضيفًا: «اليوم يوم الأخوة والتعاون والتضامن، وتلك اللحظات نقطة انعطاف للدولة التركية».

ودعا إلى المصالحة بين أطياف الشعب لتحقيق السلام، منوهًا أن «الأحزاب المعارضة اتبعت نفس السياسة القديمة من أجل حسابات شخصية».

وأكمل: «دائمًا يضعون الأعباء على المواطنين إثر هذا الفشل، وكل انتخابات نمد أيادينا لكن كانت المعارضة دائمًا ترفض تلك الأيادي دون مصافحتها أو مباركتها، رغم فوزنا بنسبة كبيرة».

وأدى أردوغان، اليمين رئيسا لتركيا، اليوم السبت، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، من أجل مراسم أداء أردوغان القسم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.