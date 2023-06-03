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نجم بن عكنون يحقق صعودا تاريخيا لدوري المحترفين الجزائري

د ب أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 1:34 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 1:34 ص

حقق فريق نجم بن عكنون صعودا تاريخيا لدوري المحترفين الجزائري، عقب فوزه على ترجي مستغانم ملاحقه المباشر 1/ صفر، مساء الجمعة، في الجولة 30 والأخيرة من دوري الدرجة الثانية هواة-المجموعة الوسطى الغربية.

سجل أحمد أمين العرباوي، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 56 من ضربة رأس.

رفع نجم بن عكنون رصيده إلى 69 نقطة، فيما توقف رصيد ترجي مستغانم عند 65 نقطة، ليلحق باتحاد سوف الذي كان تصدر المجموعة الوسطى الشرقية، وحقق بدوره صعودا تاريخيا لدوري الأضواء.

بالمقابل، سقط مولودية سعيدة إلى دوري الدرجة الثالثة إثر خسارته أمام مضيفه أولمبي المدية 2/ صفر، ليحذو حذو وداد تلمسان وسريع غليزان.

يذكر ان نجم بن عكنون تأسس عام 1935، وهو يمثل أحد الأحياء الراقية بأعالي العاصمة الجزائرية.


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