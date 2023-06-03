لقي شاب يبلغ من العمر 17 عامًا مصرعه؛ إثر تناول جرعة زائدة من الحبوب المنومة عن طريق الخطأ بمحافظة سوهاج.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول المدعو "عبدالرحمن.س.ح.س"، 17 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، ويقيم بندر طما، جثة هامدة ادعاء تناول أقراص طبية.



وانتقلت وحدة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويه أفاد والده المدعو "سيد.ح.س.م"، 45 عامًا، ويقيم بذات الناحية، أنه أثناء تواجد نجله بالمنزل تناول جرعة زائدة من أقراص المنوم عن طريق الخطأ؛ لمساعدته علي النوم لمروره بحالة نفسية سيئة؛ مما نتج عنه ووفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.