مدرب يانج أفريكانز: نعرف ماذا يتعين علينا فعله أمام اتحاد الجزائر

قال التونسي نصر الدين نابي، المدير الفني لـ يانج أفريكانز التنزاني، إن فريقه لم يأت إلى الجزائر لإهداء لقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) لمضيفه اتحاد الجزائر، عندما يلتقي الفريقان اليوم السبت، في إياب نهائي المسابقة.

وخسر يانج أفريكانز مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام بنتيجة 1/2.

وقال نابي في تصريحات تليفزيونية: " يانج أفريكانز فريق كبير جدا، سنحاول الدفاع عن حظوظنا، لم نات كأصدقاء لإهداء اللقب، سنلعب بالروح والدم، اذا لم نقلب الطاولة على منافسنا سنجعل الأمور صعبة عليه".

وأضاف: " لكل منا طريقته في تحفيز اللاعبين، نحن نعرف ماذا يتعين علينا فعله ( تسجيل الاهداف)، وأعتقد ان ذلك واضح للجميع، الحضور الذهني في كل مواقف اللعب هو من سيصنع الفارق".

واعترف نابي، أن فريقه لم يظهر بمستواه المعهود في مباراة الذهاب التي ميزتها الامطار التي أثرت سلبا على أداء اللاعبين، مبرزا انه لو يستعيد الفريق مستواه وتحرر من الضغوطات التي واجهته ذهابا وستواجهه إيابا، فانه سيكون منافسا شرسا.

واستطرد يقول: "أنا مقتنع أنني قمت بأفضل اختيار لمواجهة اتحاد الجزائر، الفريقان يعتمدان على المجموعة حتى ولو كنا نملك مهاجما مميزا. ندرك جيدا أن جماهير منافسنا لعبت عاملا حاسما في قلب الموازين في مباريات سابقة، ولاعبوه متعطشون للتتويج".