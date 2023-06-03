«لقاء حواري» لدعم شباب الأقصر في مواجهة التغيرات المجتمعية

أطلقت الإدارة العامة للشباب بمحافظة الأقصر، اللقاء الحواري تحت شعار «ساند»؛ لدعم الشباب في مواجهة التغيرات المجتمعية، في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية الشباب» بقاعة نادي التجديف، بحضور الشيخ عمر أبو خليل من علماء الأزهر الشريف وجيهان عبدة مدير إدارة تنمية الشباب.

وتتلخص أهداف المبادرة، في تنمية وعي الشباب بالتغيرات المجتمعية، وإيجاد حلول لمواجهة هذه الظواهر، كما أنها تضم عددا كبيرا من الكيانات الشبابية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وتتضمن المبادرة، تنفيذ عدد من اللقاءات التي يقودها الشباب، حيث يتم تسليط الضوء على نماذج شبابية داعمة.

يأتي ذلك ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة بالشباب، ودعمهم في مواجهة التغيرات المجتمعية، بإطلاق مزيد من البرامج والمشروعات المرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب.