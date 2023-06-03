القبض على شخصين متهمين بسرقة حمار رضيع من ولاية هامباشير بأمريكا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخصين؛ بتهمة خطف وسرقة حمار رضيع من مزرعة بولاية هامباشير، وفقا لما نشرت شبكة سكاي نيوز.

وكانت الجهات الأمريكية، قد تلقت بلاغًا منذ نحو أسبوعين، من مكالمات وتقارير لا حصر لها عبر الإنترنت من مواطنين، متضامنين مع أصحاب المزرعة التي خطف منها الحمار الصغير.

وتحركت الشرطة الأمريكية بعد تلقيها البلاغ، ووضعوا خطة لأماكن يحتمل أن يتواجد بها المتهمين، إلى أن نجحوا بالتوصل إليهم.

ولاقت القضية اهتماما كبيرا من نشطاء حقوق الحيوان، لذلك كان احتفاءهم بتداول الفيديو الذي يظهر اللقاء الأول بين الحمار الصغير ومالكته، والتي أبدت من خلاله مشاعر رقيقة بقولها "أخيرا عدت يا صغيري".

ووجه مواطنون شكرهم للشرطة على دعمهم وتحقيقاتهم ولإجراءهم السريع في إعادة الحمار، والقبض على المجرمين.

وقالت الشرطة ، إنه تم الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة، على أن تستكمل معهم باقي إجراءات التحقيق.