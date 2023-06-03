رئيس وزراء اسكتلندا: الاستقلال أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى

أكد رئيس وراء اسكتلندا حمزة يوسف، أهمية استقلال بلاده قائلا إنه "لم يكن هناك وقت أكثر أهمية" لكي تنال اسكتلندا استقلالها عن بريطانيا.



وكان يوسف يتحدث قبل أن يخرج إلى شوارع دائرته الانتخابية في جلاسكو بولوك اليوم السبت في محاولة لتوضيح المزايا الاقتصادية للاستقلال- والتي كثيرا ما ينظر إليها على أنها واحدة من أصعب العمليات التي خاضتها حركة "نعم".



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن يوسف قوله: "لم يكن هناك وقت أكثر أهمية لشعب اسكتلندا لاغتنام فرص الحصول على الاستقلال والانفصال عن وستمنستر."



وأضاف حمزة: "النظام السياسي الحالي في المملكة المتحدة مكسور وأخفق في دعم الشعب في اسكتلندا خلال أزمة وستمنستر الخاصة بتكلفة المعيشة".



واستطرد يقول: "علاوة على الضرر الذي تسببه سياسات وستمنستر القاسية، يقوض المحافظون البرلمان الاسكتلندي في كل فرصة، وحزب العمال لا يفعل شيئا- والحزب الوطني الاسكتلندي هو الحزب الوحيد المستعد للنهوض والدفاع عن نقل السلطة".



وأضاف حمزة: "اليوم، سأتبنى الرؤية الإيجابية للحزب الوطني الاسكتلندي من أجل اسكتلندا المستقلة المبنية على مبادئ اقتصاد الرفاهية الذي يضع العائلات العاملة في المقدمة - بدلا من الشركات التجارية الكبيرة - حيث يتم حماية ديمقراطيتنا وتعزيزها".