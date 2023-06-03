الرئيس الأوكراني: مستعدون لهجوم مضاد ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لـ"وول ستريت جورنال" إن بلاده مستعدة لهجوم مضاد، محل نقاش واسع، ضد روسيا، لكنه قلل من احتمالات النجاح السريع وحذر من خسائر فادحة محتملة.

وأضاف زيلينسكي "نود الحصول على أشياء معينة، لكن لا يمكننا الانتظار لأشهر" مشيرا إلى أن القوات البرية الأوكرانية "أقوى وأكثر حماسا" من القوات الروسية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وكان الرئيس الأوكراني يتحدث في مقابلة موسعة في مدينة "أوديسا الساحلية الجنوبية.

بالإضافة إلى نقاط الحديث بشأن الحاجة إلى عمليات تسليم أسرع للأسلحة ومسار نحو الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال زيلينسكي إنه يخشى من أن تؤدي انتخابات عام 2024 إلى إدارة أقل دعما في واشنطن.

ووسط جهود لانسحاب القوات الروسية، يستمر الضغط من بعض الجهات على كييف، للسعي لتسوية سلمية، من شأنها تأمين مكاسب روسيا الإقليمية.