أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تطلق نظاما لتبادل سريع للمعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

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تسعى الولايات المتحدة لإعداد خطط مشتركة مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية لإطلاق نظام سوف يسمح بتبادل لحظى للمعلومات فى الوقت الحقيقى بشأن الصواريخ الكورية الشمالية وذلك بحلول نهاية العام الجاري، وسط تجارب صاروخية باليستية متكررة من جانب بيونجيانج.

وجاء في بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الثلاث، اليوم السبت، أنه سيتم إنشاء آلية تحذير وستعمل بحلول نهاية العام الجاري.

والتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونج سوب على هامش قمة الأمن الأسيوية السنوية (شانجريلا ) في سنغافورة التي تستمر حتى غد الأحد.

وينظر إلى قمة (شانجريلا) لوزراء الدفاع باعتبارها أهم منتدى أمني في المنطقة. وأرسلت 40 دولة ممثلين لها.

وترى الدول الثلاث أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرنامجها الصاروخي باعتبارها تهديدا مباشرا، فيما تتزايد التوترات مع بيونجيانج.

وبعد سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ العام الماضي، أختبرت كوريا الشمالية صواريخ نووية مجددا عدة مرات العام الجاري، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة للحظر.

ووجهت كوريا الشمالية الاتهام إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل خاص بانتهاج سياسة عدائية.

ويعد تبادل البيانات بين الدول الثلاث خطوة مهمة للردع المشترك والأمن والاستقرار.

ويهدف التبادل إلى تمكين الدول الثلاث من رصد عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية وتحليلها بصورة أفضل.