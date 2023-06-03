ميدو يتلقى دعوة لحضور مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا

تلقى أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، دعوة لحضور مباراة برشلونة أمام فريقه السابق سيلتا فيجو، على ملعب "بالايدوس"، في ختام منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني، ليعود ميدو بعد غياب دام 20 عامًا كاملًا.

يحتفل سيلتا فيجو بمرور 100 عام على تأسيسه، وقررت إدارة النادي الاحتفال بالمئوية والاستعانة ببعض نجومه السابقين من بينهم ميدو كسفراء للمئوية.

وسبق لـ ميدو أن لعب مع سيلتا فيجو عام 2003 قادما من أياكس الهولندي على سبيل الإعارة، وخاض 8 مباريات، وسجل 4 أهداف، من بينها ثنائية في مرمى أوساسونا، فيما نجح في هز شباك أتلتيك بلباو وريال سوسييداد مرة واحدة.

ويحتل سيلتا فيجو المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 وتعادل 10 وخسر 17 لقاء، وضمن البقاء في الليجا في الموسم المقبل.