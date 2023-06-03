مسئول باتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار بعض منتجات الزيوت في الأيام المقبلة

قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الزيوت انخفض عالميًا بنسبة 8.7%، بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر تستورد 95% من احتياجاتها الزيتية، بينما تنتج 5% فقط محليًا.

ورجح انخفاض أسعار بعض منتجات الزيوت في الأيام المقبلة، قائلًا إن الشركات المنتجة قد تطرح عروضًا على منتجاتها أو تخفض الأسعار.

ونوه أن الانخفاض لن يكون لحظيًا بمجرد إعلان نزول أسعار الزيوت في الخارج، لتقاطعه الإعلامية: «ليه لما بيحصل ارتفاع في الخارج بيتداس على الزرار وبيسمع في مصر؟».

ورد عضو الشعبة: «لدينا الآن بشرة خير ظهرت عالميًا، وسنجد عروضًا من الشركات ومنافسة بينها؛ كل شركة طبقًا لسياساتها ستخفض الأسعار وتقدم عروضًا».

ولفت إلى أن المواطن سيشعر بانخفاض كبير في السعر، حال تكاتف التجار سويًا، ووقوفهم إلى جوار الدولة في المحنة الحالية، منوهًا أن البعض يستغل الفرصة ويرفع الأسعار دون مبرر.

وناشد المواطنين مقارنة أسعار المنتجات المختلفة، وشراء ما يلبي الاحتياجات فقط، مؤكدًا أن جميع المنتجات التي تدخل فيها الزيوت بنسبة، ستشهد انخفاضًا في أسعارها.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى 124.3 في مايو 2023، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، ومقارنة مع 127.7 المعدل بالزيادة في أبريل.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.7%، وهو الانخفاض السادس على التوالي، بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.