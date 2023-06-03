ديوكوفيتش يهزم فوكينا ويتأهل للدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، ليصل إلى الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الـ14 على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ديوكوفيتش احتاج إلى ثلاث ساعات و36 دقيقة للفوز على فوكينا بنتيجة 7 / 6 و7 / 6 و6 /2.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة :"كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، مباراة تتسم بالقوة".

وأضاف :"كان منافسا جيدا للغاية. إنها مقاتل مذهل، لاعب مذهل. أهنئه على هذه المعركة، حظه سيء ولكنه قدم مباراة عظيمة".

وتغلب الإيطالي لورينزو سونيجو على المصنف السابع أندري روبليف 5 / 7 وصفر / 6 و6 / 3 و7 / 6 و6 / 3، فيما فاز النمساوي سيبستيان أوفنر على الإيطالي فابيو فونيني 5 / 7 و6 / 3 و7 / 5 و1 / 6 و6 / 4.

وبعد انتصاره المذهل على ستان فافرينكا، خسر الأسترالي تاناسي كوكيناكيس أمام الروسي كارين خاشانوف 4 / 6 و1 / 6 و6 / 3 و6 / 7.