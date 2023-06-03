 ديوكوفيتش يهزم فوكينا ويتأهل للدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس - بوابة الشروق
السبت 3 يونيو 2023 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

ديوكوفيتش يهزم فوكينا ويتأهل للدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

د ب أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 1:31 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 1:31 ص

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، ليصل إلى الدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الـ14 على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ديوكوفيتش احتاج إلى ثلاث ساعات و36 دقيقة للفوز على فوكينا بنتيجة 7 / 6 و7 / 6 و6 /2.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة :"كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، مباراة تتسم بالقوة".

وأضاف :"كان منافسا جيدا للغاية. إنها مقاتل مذهل، لاعب مذهل. أهنئه على هذه المعركة، حظه سيء ولكنه قدم مباراة عظيمة".

وتغلب الإيطالي لورينزو سونيجو على المصنف السابع أندري روبليف 5 / 7 وصفر / 6 و6 / 3 و7 / 6 و6 / 3، فيما فاز النمساوي سيبستيان أوفنر على الإيطالي فابيو فونيني 5 / 7 و6 / 3 و7 / 5 و1 / 6 و6 / 4.

وبعد انتصاره المذهل على ستان فافرينكا، خسر الأسترالي تاناسي كوكيناكيس أمام الروسي كارين خاشانوف 4 / 6 و1 / 6 و6 / 3 و6 / 7.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك