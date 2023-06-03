عبرت الفنانة هالة صدقي، عن تقديرها الكبير لمشاعر الحب وتفاعل الجمهور مع دور «صفصف» بمسلسل «جعفر العمدة» خلال موسم دراما رمضان، مفسرة هذا التفاعل بأن هناك شعورا لدى الجمهور بتعرض الجيل القديم من الفنانين إلى الظلم.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «ليالي TeN» عبر شاشة «TeN»، عُرضت مساء الجمعة، إن الجيل القديم لم ينل حقه من الاهتمام، معتبرة أن الفترة الماضية شهدت فرض فنانين على الجمهور ليسوا على هواه، مؤكدة أن نجاحها بجعفر العمدة؛ هو نجاح لكل جيلها من الفنانين القدامى.

واستنكرت ما اعتبرته تغافل وعدم استعانة القائمين على صناعة الدراما بالجيل القديم من الفنانين، متسائلة: «لماذا لا تستغلونا؟ ليه دور الأم والأب والجدة مهمش؟ رغم أنهم الأساس وأصل كل الحكايات».

وتوجهت بالشكر إلى الجمهور على مشاعر الدعم والحب والإنصاف، بعد دورها في جعفر العمدة، قائلة: «بشكرهم من قلبي، فرحوا لي من قلبهم، دعموني وشجعوني من اليوم الأول، ومنحوني ثقة زيادة في موهبتي».

وأعربت عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد سامي، مؤكدة أن مشاركتها العمل كان بمثابة الأمنية المؤجلة، قائلة: «لا أجد الكلام لشكره غير بتصميمه عليّ، رغم الضغوط التي تعرض لها لاختيار أسماء وبدائل ثانية؛ أشكره أنه وضع كل المخرجين في خانة صغيرة، وقالهم : كان عندكم موهبة لم تستغلوها؛ أنا عرفت أستغلها».

وأشادت بمشاركتها مع الفنان محمد رمضان، قائلة: «ابني البكري أحبه من قلبي؛ لأنه إنسان طيب يفرح لنجاح غيره، وتعلمت منه، ومش عيب الإنسان يتعلم من شخص أصغر منه».