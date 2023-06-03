الإدارة الأمريكية ترسل ممثلين لها لإجراء مباحثات مع الصين

وسط توتر شديد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تبعث الإدارة الأمريكية مسؤولين كبارا إلى بكين لإجراء مباحثات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن رئيس قسم شرق آسيا والمحيط الهادي في وزارة الخارجية، دانيال كريتنبرينك، سيتوجه أولا إلى الصين يوم غد الأحد ثم يتوجه إلى نيوزيلندا.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات في بكين أسئلة مهمة حول العلاقة بين القوتين العظميين.

كما سيحضر ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي.

تبدي الحكومة الأمريكية حاليا قلقها إزاء عدم التواصل مع الصين – وحذرت هذا الأسبوع من سوء تفاهم بين القوات المسلحة يمكن أن يتصاعد بسهولة بعد حادثة تتعلق بطائرات عسكرية من كلا البلدين فوق بحر الصين الجنوبي.

كما تسبب دعم الصين للحرب الروسية على أوكرانيا والتهديدات ضد تايوان في إثارة الجدل.

إضافة إلى ذلك يتواصل الصراع التجاري بين البلدين.

ومنذ الفضيحة المحيطة ببالونات التجسس الصينية المشتبه بها في فبراير وإلغاء زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، لم يستأنف الحوار بين الجانبين.

كما رفضت الصين طلب واشنطن عقد اجتماع لوزراء الدفاع.

كانت الولايات المتحدة قد طلبت من وزير دفاعها، لويد أوستن، أن يجتمع بالجنرال الصيني لي شنجفو على هامش حوار شانجريلا الأمني في نهاية الأسبوع في سنغافورة.

ومع ذلك، يبدو أن هناك اتصالات على مستوى آخر. ووفقا لتقارير متسقة سافر ويليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات الأمريكية، إلى بكين في مايو لإجراء محادثات سرية.