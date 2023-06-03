محافظ أسوان: تخطي المستهدف من كميات القمح الموردة بنسبة 136%

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تخطى المستهدف في توريد كميات القمح بنسبة 136%، حيث وصلت إجمالي الكميات الموردة إلى 180 ألفا و356 طنا و850 كجم حتى الآن.

وأوضح المحافظ، أنه تم توريد 137 ألفا، و558 طنا و990 كجم بصوامع وشون وبناكر المحافظة.

فيما تم نقل 39 ألف طن و 952 كجم للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذي توازي مع تخصيص 2828 طنا للتقاوي.

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، أنه في إطار تعليمات الدكتور على مصلحي وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فإنه جارٍ مواصلة المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كل كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية.

وأشار إلى أن توريد كميات القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، وأيضاً 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج.

كما توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوي بالبحيرة والعاشر من رمضان، وبني سويف.