نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة «مستقبلنا 4»، بمقر مركز شباب البعيرات بمركز ومدينة القرنة، بحضور صلاح رشوان مدير المديرية، وبحضور وإشراف شهاب جمال الدين مسئول مكتب شباب يدير شباب بوزارة الشباب والرياضة.

ويتم تنفيذ مشروع «مستقبلنا» للمرة الرابعة، بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة أسوان والثانية بمحافظة دمياط والثالثة بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمن المشروع، تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية (كرة القدم، والكرة الطائرة، والألعاب المختلفة، وفعاليات ثقافية مثل ندوات عن مواجهة التنمر، وفعاليات فنية منها التلوين والرسم، وترفيهية مثل ألعاب الذكاء، بجانب الترويج لأنشطة الوزارة وضرورة ممارسة النشء والشباب للرياضات المختلفة، وذلك بحضور ما يقرب من 500 طفل وفتاة من المراحل السنية المختلفة التى تتراوح من 7 لـ18 سنة.

حضر الفعالية الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة ومحمود حسان وإسلام حسين وأحمد تسن أعضاء إدارة الرياضة، وأحمد جابر منسق المبادرة وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب البعيرات، فضلا عن حضور أولياء أمور الطلبة المشاركين في الفعاليات.