الفاتيكان يقيم قداس التوبة بعد صعود رجل عار على المذبح احتجاجا على حرب أوكرانيا

أعلن الفاتيكان عن إقامة "قداس التوبة"، اليوم السبت، إثر حادثة "التدنيس" التي وقعت بعد أن تسلق رجل عار مذبح كاتدرائية القديس بطرس احتجاجا على الحرب في أوكرانيا.

وأقام رئيس كهنة كاتدرائية القديس بطرس، الكاردينال ماورو جامبيتي، هذا القداس، حسبما ذكرت بوابة الأخبار الرسمية فاتيكان نيوز، نقلا عن المكتب الصحفي للفاتيكان.

وأقام جامبيتي، وهو أيضا رئيس مبنى كاتدرائية القديس بطرس، قداس التوبة في مذبح الاعتراف الرئيسي في منتصف النهار ردا على "التدنيس".

وصعد رجل إلى المذبح الرئيسي تحت مظلة برنيني الشهيرة قبل وقت قصير من إغلاق كنيسة القديس بطرس مساء الخميس، وهناك، خلع ملابسه بسرعة ووقف عاريا على السطح الرخامي حتى أخرجته قوات الأمن التابعة لدرك الفاتيكان.

وأظهرت صور الحادث التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر الرجل عاريا مع عبارة "أنقذوا أطفال أوكرانيا" مكتوبة باللغة الإنجليزية.