الاتحاد الأوروبي يهدد صربيا وكوسوفو باتخاذ إجراءات ضدهما

هدد الاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات ضد صربيا وكوسوفو ما لم تتجنبا تكرار العنف الذي استهدف قوات حفظ السلام الدولية عقب انتخابات متنازع عليها لرؤساء البلديات .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان تم نشره اليوم السبت: "سيؤدي الفشل في خفض التصعيد إلى عواقب سلبية".

ودعا البيان إلى استعادة الهدوء بصورة عاجلة في شمال كوسوفو الذي شهد نشوب اشتباكات في زفيتشان يوم الاثنين الماضي بين الصرب وقوة حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي (كفور) التي تحركت لتأمين المكاتب. وأصيب 80 شخصا، بينهم 30 جنديا.

ولم يتم تفسير ماهية "الإجراءات الحاسمة" بالتحديد. وسيكون من المحتمل على سبيل المثال أن يتم خفض الدعم المالي الذي تتلقاه الدولتان كمرشحتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد يتم تقييد التعاون أيضا.

وجاء في البيان الذي نشره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأعمال الشغب: "إن العنف يمكن تجنبه ولا بد أن يتم تجنبه في المستقبل".

وحث الاتحاد الأوروبي كوسوفو وصربيا على اتخاذ إجراء فوري وغير مشروط لخفض تصعيد الموقف و "وقف استخدام لغة التقسيم والإحجام عن أي إجراءات أخرى غير منسقة".

واندلعت أحدث الاحتجاجات بعدما تحركت الحكومة لتنصيب رؤساء بلديات اختيروا مؤخرا في المناطق ذات الأغلبية الصربية. ورؤساء البلديات الجدد هم سياسيون من العرقية الألبانية فازوا في الانتخابات التي قاطعها الصرب بأمر من الحكومة الصربية في بلجراد.