قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ليس لديها ترف في إنفاق الأموال إلا في المكان الصحيح والمطلوب، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في مشروعاتها التنموية من أجل النهوض بالبلاد.



وأضاف خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي لم يخض الانتخابات الرئاسية، إلا نزولًا على رغبة الشعب المصري الذي طالبه بالترشح، موضحًا أنه وقتها أكد على الصعوبات والتحديات الموجودة التي تواجه مصر آنذاك.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان على علم بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وطالب المصريين بالتكاتف حتى تستطيع مصر تجاوز الأزمات الموجودة وقتها وهو ما وافق عليه الشعب وأيده.



وعقب: «هذا الرجل محتاج يعتمد على ربنا وعلى الشعب المصري العظيم»، متسائلًا: هل ما زال لدينا قدرة على التحمل أم لا؟، وأضاف لا يوجد أحد يمتلك عصا سحرية لتغيير أوضاع مصر.



وذكر أن مصر لديها زيادة سكانية هائلة، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات ووجود عجز بالموازنة وكذلك حجم الديون التي تلتزم مصر بسدادها، مستنكرًا: «هو في حد أخد القروض دي صرفها مرتبات لأ، الدولة بتعمل مشروعات لمية سنة جاية هل ده كويس ولا وحش»-على حد تعبيره.



وأردف أنه كان لابد من عمل مدن جديدة وبنية تحتية، حتى لا يأتي وقت ويحدث ما حدث في مصر من عشوائيات وتكدس بالعاصمة على مدار الـ 60عامًا السابقين، مؤكدًا أن هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» قالت أن مصر في 2030 لن تتحرك في إشارة للتكدس السكاني الموجود بالبلاد.





