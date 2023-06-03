 جروسي يحذر: محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية تعمل بخط طاقة كهربائية خارجي واحد حاليا - بوابة الشروق
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جروسي يحذر: محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية تعمل بخط طاقة كهربائية خارجي واحد حاليا

د ب أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 11:01 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 11:01 ص

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، من أن محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية الأوكرانية ظلت بدون مصدر طاقة خارجي احتياطي على مدى 3 أشهر؛ مما جعلها عرضة للخطر بشكل كبير.

وأضافت الوكالة، أن المحطة تعمل على خط طاقة واحد حاليا، بقدرة 750 كيلوفولت للكهرباء الخارجية، التي تحتاجها لتبريد المفاعل النووي ووظائف السلامة والأمن النووي الأساسية الأخرى.

وقبل الصراع الذى اندلع في فبراير العام الماضي، كان لدى المحطة 4 خطوط للكهرباء، خارج الموقع.

وقال جروسي: "لا يزال الوضع العام في الموقع محفوفا بالخطر".

وتابع: "لا يزال وضع الطاقة الهش في الموقع، مصدر قلق عميق، ووفقا لمبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحديثة، هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لضمان إمدادات كهرباء خارجية، أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها".

وتنص مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أنه لا يتعين استخدام محطة زابوريجيا النووية، كقاعدة عسكرية، أو منشأة تخزين لأسلحة، مثل الدبابات أو المدفعية، التي يمكن نشرها من الموقع.

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