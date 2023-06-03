 بايدن يحتفل بتجنب أزمة الديون في أول خطاب له بالمكتب البيضاوي - بوابة الشروق
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بايدن يحتفل بتجنب أزمة الديون في أول خطاب له بالمكتب البيضاوي

د ب أ/ت ك أ
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 9:14 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 9:14 ص
استغل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول خطاب له في المكتب البيضاوي في فترة رئاسته لإعلان النصر بعد أن أقر مجلسا الكونجرس اتفاقا بين الحزبين لرفع سقف الديون، مما حال دون التخلف عن سداد الديون وحدوث فوضى اقتصادية.

وأشاد الرئيس، بالمفاوضين الجمهوريين والديمقراطيين وأثنى على رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لعمله معه لاتمام الاتفاق، الذي إبرمه الرجلان قبل أيام فقط من نفاد أموال وزارة الخزانة لدفع فواتير البلاد، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

ولكن حتى عندما شكر خصومه السياسيين، سارع بايدن إلى كشف اختلافه معهم. وأشار إلى دعوات الجمهوريين السابقة لخفض الضمان الاجتماعي وبرنامج "ميدي كير" الرعاية الطبية، وانتقد التخفيضات المقترحة لبرنامج "ميدي كيد" واستثمارات الطاقة النظيفة وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية، التي تشرف على جمع الضرائب.

وقال بايدن: "قد لا يحب الجمهوريون ذلك، لكنني سأتأكد من أن الأثرياء يدفعون نصيبهم العادل.. سأعود، وبمساعدتكم، سأفوز ".

وسمح له خطاب المكتب البيضاوي بالتحدث مباشرة إلى الشعب الأمريكي ليس في وقت أزمة وشيكة ولكن، كما قال للبلاد، "الإعلان عن تجنب الأزمة".

وقال بايدن: "لم يحصل أحد على كل ما يريده، لكن الشعب الأمريكي حصل على ما يحتاجه.. لقد تجنبنا حدوث أزمة اقتصادية، انهيار اقتصادي".

وقال بايدن إنه يعتزم التوقيع على تسوية سقف الديون لتصبح قانونا اليوم السبت.

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