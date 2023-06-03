 أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة - بوابة الشروق
السبت 3 يونيو 2023 10:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة

وكالات:
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 9:33 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 9:33 م
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة، مضيفا أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة.

جاء ذلك خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسسة الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، أثناء زيارته للضريح عقب أدائه للقسم الدستوري بالبرلمان، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال أردوغان: "خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا".

وأضاف: "نؤمن بأن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة".

وختم قائلا: "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على تنمية بلدنا والنهوض بدولتنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك