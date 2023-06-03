 حاتم سكر يؤدي جلسة تأهيلية وعلاجية في مران الزمالك - بوابة الشروق
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حاتم سكر يؤدي جلسة تأهيلية وعلاجية في مران الزمالك

أمير نبيل
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 1:17 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 1:17 م

أدى حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تأهيلية و علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش التدريبات التي أقيمت صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.


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