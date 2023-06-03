رفض دعوى عاجلة ضد حظر مظاهرة لليسار المتطرف في كارلسروه

أخفقت دعوى استئناف قدمت للمحكمة الدستورية الألمانية ضد حظر مظاهرة "اليوم إكس"، التي ينظمها اليسار المتطرف في مدينة لايبسيج شرقي ألمانيا.

وأعلن متحدث في كارلسروه، أن الدعوى العاجلة المتضمنة شكوى دستورية لم تقبل للفصل فيها اليوم السبت، وبالتالي فهي في حكم العدم بالنسبة للمحكمة.

ولا تزال قرارات المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا والمحكمة الإدارية في لايبسيج الصادرة، يوم أمس الجمعة، والتي تنص على الحظر القانوني للمظاهرة، سارية المفعول.

وقدمت الدعوى العاجلة لمعارضة حظر المظاهرة في كارلسروه صباح اليوم السبت.

وتمت تعبئة الدوائر اليسارية في جميع أنحاء البلاد للقيام بمظاهرة في الخامسة من مساء اليوم السبت، بسبب الحكم الصادر ضد المتطرفة اليسارية لينا إي وثلاثة متهمين آخرين بتهمة القيام بهجمات على النازيين الجدد سواء كان ذلك زعما أو حقيقة، والتي أصيب فيها عدة أشخاص، إصابات بعضهم خطيرة.

وكانت محكمة دريسدن الإقليمية العليا حكمت يوم الأربعاء الماضي على الطالبة لينا إي، 28 عاما، بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب جرائم عنف.

وكانت إدارة المدينة حظرت من قبل المظاهرة المخطط إقامتها، اليوم السبت، تحت شعار "متحدون نقف – رغم كل شيء، للدفاع عن مقاومة الفاشية!"

ويرجع سبب ذلك لوجود تهديدات بالعنف على الشبكات الاجتماعية، وتنبؤات الشرطة بوقوع أعمال خطرة، والتقارير التي كتبتها هيئة حماية الدستور (أمن الدولة).

ولم تنجح الدعاوى التي رفعت ضد هذا القرار أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا في سكسونيا.