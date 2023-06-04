تدشين الحملة التنشيطية الخدمية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، عن تدشين مديرية الصحة للحملة التنشيطية الخدمية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار (حقك تنظيمي)، والتي تنطلق في الفترة من من 4 إلى 15 يونيو، على مرحلتين الأولى في الفترة من 4 إلى 8 يونيو بإدارات (طنطا ثاني، المحلة ثان، السنطة، بسيون وقطور).

فيما تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 15 يونيو، وتضم إدارات (طنطا أول، المحلة أول، زفتي، سمنود وكفر الزيات).

ويأتي ذلك في إطار جهود مديرية الصحة بالغربية لنشر ثقافة تنمية الأسرة للارتقاء بالخصائص السكانية، ورفع الوعي بالمشكلة السكانية وخطورتها وتهديدها لحق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد.

من جانبه أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أن الحملة تقدم مجموعة من الأنشطة الخدمية مثل رعاية الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بمراكز تقديم الخدمة في المستشفيات المركزية، ورعاية الأمومة ومكاتب الصحة وعيادات التأمين الصحي، وعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، بجانب الوحدات الصحية إلى جانب تغطية الأماكن المحرومة من الخدمات والاحتياجات من خلال العيادات المتنقلة.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تقدم مجموعة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم، وتبني سلوكيات صحية سليمة وصولا إلى الاستثمار الصحي والدعوة لكسب التأييد للحملة من خلال فريق التسويق الاجتماعي المكون من إعلاميين ومثقفين ورائدات ريفيات.

وعلى هامش الحملة ستنظم الإدارات مجموعة من معارض نوادي المرأة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل وتمكين المرأة كأحد محاور التنمية المستدامة.