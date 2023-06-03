 فيديو.. زخات المطر تهطل على أردوغان تزامنا مع أدائه اليمين الدستورية - بوابة الشروق
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فيديو.. زخات المطر تهطل على أردوغان تزامنا مع أدائه اليمين الدستورية

أردوغان
أردوغان
أحمد علاء
نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 5:09 م | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 5:09 م

أظهرت لقطات تلفزيونية، أمطارا غزيرة في أنقرة تزامنا مع بدء مراسم تأدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية.

وبيّنت اللقطات، أردوغان في باحة البرلمان ويترجل مستعينا بـ«شمسية»، في مواجهة زخات المطر التي هطلت بعزارة.

 

وأدى أردوغان، اليمين رئيسا لتركيا، اليوم السبت، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، من أجل مراسم أداء أردوغان القسم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

 

وأدى أردوغان القسم عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

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