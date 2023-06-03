سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت لقطات تلفزيونية، أمطارا غزيرة في أنقرة تزامنا مع بدء مراسم تأدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية.

وبيّنت اللقطات، أردوغان في باحة البرلمان ويترجل مستعينا بـ«شمسية»، في مواجهة زخات المطر التي هطلت بعزارة.

أمطار غزيرة في أنقرة تزامنا مع بدء مراسم تأدية أردوغان اليمين الدستورية pic.twitter.com/EHDHY2llHq — RTARABIC (@RTarabic) June 3, 2023

وأدى أردوغان، اليمين رئيسا لتركيا، اليوم السبت، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، من أجل مراسم أداء أردوغان القسم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة pic.twitter.com/GKhsKFLRIM — TRT عربي (@TRTArabi) June 3, 2023

وأدى أردوغان القسم عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.