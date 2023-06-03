أمريكا تعرب عن قلقها من الاضطرابات في السنغال

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء الاضطرابات الجارية في السنغال.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أنها بصفتها صديق وشريك قوي للسنغال، تشعر الولايات المتحدة بالقلق والحزن بسبب العنف والضرر الذي شهدناه في أجزاء كثيرة من البلاد.

وتابع البيان نتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الذين لقوا حتفهم، ونتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأشاد البيان بسجل السنغال القوي في الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والتعايش السلمي شيء يمكن أن يفخر به الشعب السنغالي بحق. وقال "نحث جميع الأطراف على التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية".

يذكر أن الحكومة السنغالية نشرت قوات مسلحة في داكار غداة مقتل تسعة أشخاص على الأقل خلال أعمال عنف في عدة مناطق من البلاد بينها العاصمة، بعد الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024.

وقد شهدت داكار وعدة مناطق بالبلاد، الخميس، احتجاجات دامية بعد أن حكم القضاء، على سونكو بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه.