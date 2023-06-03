مصدر بالنقل: إعلان الشركة الفائزة بعقد تطوير الخط الأول للمترو قريبا

أكد مصدر بوزارة النقل، أن الوزارة اقتربت من حسم اسم الشركة العالمية التى ستتولى تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان ــ المرج) بطول 44 كيلومترا، بتكلفة مبدئية 750 مليون يورو، والمتوقع زيادتها نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار وتغير سعر الصرف.



وقال المصدر لـ«الشروق»، إن الوزارة تدرس عروضا قوية من 3 شركات عالمية تسعى للفوز بمناقصة تطوير الخط، حيث تعكف حاليا على دراسة وفحص العروض الفنية والمالية للشركات، متوقعا الإعلان عن اسم الشركة الفائزة خلال الأسابيع القليلة القادمة.



وأضاف أن خطة التطوير التى ستتولى الشركة الفائزة تنفيذها تشمل رفع كفاءة البنية الأساسية والأنظمة الكهربية والإشارات للخط الأول لتناسب القطارات الجديدة التى تعاقدت الوزارة على شرائها مع شركة ألستوم الفرنسية وعددها 55 قطارا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطارًا تعمل حاليا على الخط مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتكون جميع قطارات الخط مكيفة.



وأشار المصدر إلى أن خطة التطوير تستهدف تحسين الخدمة التى شهدت تراجعًا مقارنة بباقى خطوط المترو نتيجة قِدم مدة إنشاء الخط، وخفض زمن التقاطر ليصبح دقيقتين ونصفا بدلا من ٤ دقائق ونصف، بما يساهم فى تشغيل عدد قطارات أكثر واستيعاب أعداد أكبر من الركاب، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستساهم فى زيادة إيرادات شركة المترو.



وأوضح أن العروض المقدمة تشمل خطة واضحة وكاملة لتحديث نظم التحكم المركزى والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة، بجانب تعاقد الوزارة على توريد 35 ماكينة تذاكر آلية لتركيبها بمختلف محطات الخط، لتشجيع الركاب على شراء تذاكر الرحلة الواحدة دون الحاجة للوقوف فى شباك التذاكر بشكل متكرر فى اليوم الواحد أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية.



يذكر أن وزارة النقل حصلت على قروض من وكالة التنمية الفرنسية، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبى، بجانب بنك الإعمار الأوروبى لتمويل مشروع تطوير الخط.