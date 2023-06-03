وكيل قوى عاملة النواب: توجه حكومي لتعيين 20 ألف مهندس قريبا لمواجهة العجز

تحدث المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن توجه الحكومة لتعيين 20 ألف مهندس في الجهات المختصة خلال المرحلة المقبلة؛ بهدف سد العجز في الأحياء ومراكز المدن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، إن الإدارات الهندسية بالمواقع والجهات الحكومية؛ تعاني من عجز شديد وحاد في أعداد المهندسين.

وتابع: «بعض الإدارات الهندسية لأحياء سكنية يقطنها 800 ألف مواطن؛ يعمل بها 2 أو 3 مهندسين، وهذا كان أحد أسباب فشل قانون التصالح بسبب قلة عدد المهندسين».

وعلى صعيد آخر، علق على تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن مراجعة السلامة الإنشائية للوحات الإعلانية المنتشرة في كافة أرجاء المحافظات، وذلك على خلفية تساقط العديد منها؛ بسبب العاصفة الخماسينية على مدار يومي الخميس والجمعة.

وقال النائب البرلماني إن الهدف من طلب الإحاطة؛ هو معرفة أدوات الرقابة والمراجعة بشأن الشركات المسئولة عن إنشاء لافتات الإعلانات، معقبا: «لابد أن يحاسب كل متسبب على الإصابات التي حدثت ووفاة بعض المواطنين»، مشيرا إلى منح القانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات؛ صلاحية استخدام الضبطية القضائية.

وتابع: «لدينا مشاكل كثيرة بشأن اللافتات بعضها آيلة للسقوط وأخرى لوحات إرشادية تختفي وراء الإعلانات، فضلا عن بعض اللافتات المضرة للنظر بسبب الإضاءة، والتي تشتت نظر قائد المركبة»، مشددا على ضرورة مراعاة المعايير الهندسية لتلك الإعلانات لضمان سلامة المواطن.