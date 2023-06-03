 النائب حسام المندوه: مجلس التعليم والتدريب سيعمل على بناء استراتيجيات تطوير المنظومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب حسام المندوه: مجلس التعليم والتدريب سيعمل على بناء استراتيجيات تطوير المنظومة


نشر في: السبت 3 يونيو 2023 - 3:12 ص | آخر تحديث: السبت 3 يونيو 2023 - 3:12 ص

قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إنَّ مناقشة الحوار الوطني لمشروع قانون المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وتطويره.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا لايف»، وعُرضت مساء الجمعة، أن استراتيجية تطوير التعليم ظهرت على السطح في عام 2018، حتى سمي عام 2019 بعام التعليم، مؤكدا أنه في ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا الملف فإنّ هناك الكثير من التحديات التي تواجه التطبيق.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب ستكون له الكثير من المخصصات والأعمال، من أجل التغلب على التحديات، لافتا إلى دوره في بناء الاستراتيجيات على أساس الجودة والتميز، مع وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية.

وأوضح أنه يجب فض الاشتباك ما بين التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، مع وضع تكامل بين تلك المؤسسات، حتى يعود النفع بالنهاية على التعليم، كما يجب أن تخرج تلك الكلمات من الأوراق إلى الواقع، حتى تنفذ ويشعر بها المواطن في الشارع.

ونوه بأن قدّم عددا من الملاحظات على مشروع القانون، من ضمنها ملاحظات خاصة بتشكيل المجلس.

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