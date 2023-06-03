أوضح المخرج محمد سامي، مصير الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة»، قائلًا إن المشروع قائم وصناعه يفكرون فيه.



وقال خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريم صناع العمل بالجامعة الأمريكية: «المشروع قائم ونفكر فيه، نفكر في مسلسل رمضان وممكن نأخذ قرارًا نقدم جزءًا ثانيًا من العمل أو مسلسلًا جديدًا».



ولفت إلى شعوره بالفخر؛ بسبب تكريم المسلسل بجائزة أفضل مخرج، وأفضل ممثل ونص ومدير تصوير وستايلست ومونتير.



وأضاف: «أفضل شيء يحدث للممثل حصوله على تكريم، وشعوره بمردود المجهود، بالذات من كيان كبير مثل الجامعة الأمريكية وطلابها، وأشكرهم أنهم اهتموا بالمسلسل وأحبوه وكرمونا عليه».



وأمس الجمعة، كرمت الجامعة الأمريكية أبطال مسلسل «جعفر العمدة»، ومنهم الفنانين منذر رياحنة ومي كساب وأحمد فهيم وعصام السقا وأحمد عبد الله، والمخرج محمد سامي، والمؤلف مهاب طارق.



ودارت أحداث مسلسل «جعفر العمدة» حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من «عايدة» التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.