بريطانيا: روسيا تواجه معضلة حادة بشأن تقوية الدفاعات الحدودية وتعزيز قواتها في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الجمعة، إن القادة الروس يواجهون "معضلة حادة" تتمثل في نوع من التشتت بين تقوية الدفاعات الحدودية، أو تعزيز الخطوط القتالية في أوكرانيا، حيث تعرضت مناطق روسية حدودية للهجوم للمرة الثانية خلال 10 أيام.



وجاء التحديث الاستخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بعد يوم من إعلان ما يسمي بفيلق حرية روسيا (ميليشيا مناهضة للحكومة الروسية) أنها عبرت إلى منطقة بيلجورود الروسية، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وخلص التقييم الاستخباراتي للوزارة إلى أن "القادة الروس يواجهون الآن معضلة حادة تتمثل في تقوية الدفاعات في المناطق الحدودية الروسية أو تعزيز خطوطهم القتالية في أوكرانيا".



وكانت الوزارة تشير على الأرجح إلى هجوم مضاد وشيك من قبل أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في العملية العسكرية الشاملة، التي شنتها في فبراير 2022.



وصرح إيليا بونوماريف، السياسي الروسي المنفي، الذي يقول إنه الممثل السياسي لفيلق حرية روسيا، لمجلة نيوزويك يوم الخميس، بأن المجموعة، إلى جانب فيلق المتطوعين الروسي، عبرت إلى بلدة شيبيكينو الحدودية.



لكن السلطات الروسية أعلنت أنها صدت محاولة توغل على طول حدودها، بينما قال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف إن عدة مناطق تعرضت للقصف، لكنه نفى "وجود أي أعداء على أراضي منطقة بيلجورود".



وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن جماعات حزبية هاجمت، صباح الخميس، منطقة بيلجورود الروسية، مضيفة: "في وضع معقد في ساحة المعركة، ضرب ما بدا أنه طائرات غير مأهولة مدينة بيلجورود (35 كيلومترا داخل روسيا)، بينما أجلت السلطات المدنيين من بلدة شيبيكينو الحدودية في أعقاب القصف".



وتابعت الوزارة أن "القوات العسكرية والداخلية الروسية نجحت على الأرجح في احتواء هذه الغارة أسرع من السابقة"، في إشارة إلى الاختراقات التي حققها فيلق حرية روسيا وفيلق المتطوعين الروسي في 22 مايو، وقال الفيلق في ذلك الوقت إنه استولى على قرية كوزينكا وإن وحداته دخلت بلدة جرايفورون الصغيرة.



وتم تشكيل فيلق حرية روسيا بعد أسابيع من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير العام الماضي، ويتكون من منشقين عن القوات المسلحة الروسية ومتطوعين روس وبيلاروس.



ويقول فيلق المتطوعين الروسي إن أعضاءه يشملون الروس الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد الحكومة الروسية.



ووقع عدد من الهجمات داخل الأراضي الروسية في الأسابيع الأخيرة، ففي 3 مايو الماضي، تحطمت طائرتان بدون طيار فوق الكرملين في موسكو.



كما ألقت روسيا، صباح الثلاثاء، باللوم على أوكرانيا في هجوم واسع النطاق بطائرة بدون طيار "درونز" على موسكو، وأضافت أن 8 طائرات درونز على الأقل تسببت في أضرار طفيفة، ونفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات.